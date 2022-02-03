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Uluslararası Uzay İstasyonu'nun imha planı açıklandı

NASA, insanoğlunun uzaydaki ilk evi konumundaki Uluslararası Uzay İstasyonu'nu (UUİ) imha etme planlarını açıkladı.

NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'nu, 2031 yılında imha etme planlarını açıkladı.

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1998'de oluşturularak hizmete giren UUİ, sadece 15 yıl dayanacak şekilde tasarlanmıştı. NASA, istasyonu kullanmanın 2030'a kadar güvenli olacağını belirtti. 

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Planlara göre, yaklaşık 445 tonluk yapı Pasifik Okyanusu'nun güneyindeki, "Nemo noktası" adı verilen ıssız bir bölgeye düşürülecek.

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Bölgenin yakınlarında herhangi bir insan yerleşimi bulunmadığı için, atmosfere giren uydular ve roketler genellikle bu noktaya düşürülüyor.

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