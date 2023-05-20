Uluslararası Kımız Festivali yarın başlıyor!

Ankara'da bulunan "Dünya Kazak Kalkınma Vakfı'nca kurulan "Türk Obası, Türk Soyları Kültür Köyü" nde Türksoy'un 30. Kuruluş yıldönümü münasebeti ile Kazakistan Kültür Bakanlığı, Türksoy ve Kazakistan büyükelçiyle birlikte "Kımız Festivali" düzenleniyor.

Yurtiçi ve yurtdışından çok sayıda katılımcının katılması beklenen organizasyonun ile söz konusu kültür köyündeki faaliyetlerin de başlamasına vesile olacağı belirtiliyor.

Ankara Şehit Ali Köy Kazak Obası’nda düzenlenen festival saat 10:00’da başlayacak.