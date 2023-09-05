Uluslararası İtfaiyeciler Dünya Şampiyonası sürdü!

İstanbul'da yapılan Uluslararası İtfaiyeciler Dünya Şampiyonası'nın son günü, kadınlar ve erkekler motopomp yarışıyla devam etti.

Erkeklerde 18'inci, kadınlarda 9'uncu kez düzenlenen Uluslararası İtfaiyeciler Dünya Şampiyonası'nın son günü Üsküdar Burhan Felek Spor Kompleksi'nde yapıldı.

Şampiyonaya 22 ülkeden yaklaşık 450 itfaiyeci katıldı.

Renkli görüntülerin ortaya çıktığı motopomp yarışında, 6 ülkeden kadın, 12 ülkeden ise erkek yarışmacılar yarıştı.

Kadıköy'de 2 yıldır itfaiyeci olarak çalışan Yeliz Avcı, 3,5 aydır bu yarışa hazırlandıklarını belirterek, 4 kulvarda gerçekleştirecekleri yarışlarda 1'inci olmayı hedeflediklerini söyledi.

Önceki günlerde yapılan bireysel yarışlarda 2 Türkiye rekoru elde eden itfaiye şoförü Ceyda Cırık, sürece hazırlanmanın çok zor olduğunu, 1 yıldır çalıştığını ifade etti.

Cırık, emeğinin karşılığını almanın mutluluk verici olduğunu dile getiren Cırık, seneye yapılacak Uluslararası Polis ve İtfaiye Oyunları'na katılmak istediğini anlattı.

Yarışmak için kardeş ülkeye geldiklerini belirten Azerbaycanlı itfaiyeci Fexri Nezerov, 7 yıldır itfaiyeci olduğunu ifade ederek, bu yarışmaya 1 yıldır hazırlandıklarını söyledi.