Uluslararası Ankara Caz Festivali başlıyor!

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlığın desteğiyle Caz Derneği tarafından bu yıl 26'ncısı düzenlenecek festival 6 Kasım'da başlayacak.

"Caz İklimi" temasıyla düzenlenecek ve birbirinden özel konserler, söyleşiler ve ücretsiz "masterclass" etkinliklerin yer alacağı festivalde Başkentliler sanatla dolu 10 gün yaşayacak.

Uluslararası caz tutkunlarını da ağırlayacak müzik şöleninin bu yıl önceliği karbon ayak izinin küçültülmesi olacak.

CerModern'den Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesine kentin birçok mekanında cazseverlerle buluşacak festivalde Ankaralı müzisyenlere ağırlık verilecek.

Caz Derneğinin YouTube kanalından dijital söyleşilerin izlenebileceği festival, 16 Kasım'da sona erecek.

Festival programına "www.cazdernegi.org" internet sitesinden ulaşılabiliyor.