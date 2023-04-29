"Ulusal Risk Kalkanı Modeli rehber niteliğinde olacak"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un Başkanlığında, Türkiye’yi olası sel, yangın gibi felaketlerden korumak adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde hayata geçirilen Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli’ne mesafe kat ettirecek çalışmalara başlandı.

Bakan Kurum, resmi sosyal medya hesabından yaptığı video paylaşımında, Türkiye’yi afetlere karşı dirençli hale getirmek hedefiyle hayata geçirilen Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli çalışmaları kapsamında bilim insanları ve uzmanların katılımıyla İstanbul Çalıştayı’nın gerçekleştiği anlatıldı.

150’den fazla bilim insanının bir araya gelerek beyin fırtınası oluşturduğu Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli’nin İstanbul Çalıştayı 26-28 Nisan 2023 tarihlerinde Kartal Titanic Business Otel’de düzenlendi.

“Türkiye’nin çok önde gelen bilim inanları ve kamu kurumunun da temsilcileri ile oluşturulmuş bir kurul ve bu kurul, 16 alt kurul ile birlikte çalışmalarına son sürat devam ediyor”

Çalıştaya katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, “Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli, 6 Şubat depremlerinden çok kısa bir süre sonra Türkiye’nin çok önde gelen bilim insanları ve kamu kurumunun da temsilcileri ile oluşturulmuş bir kurul ve bu kurul, 16 alt kurul ile birlikte çalışmalarına son sürat devam ediyor. “dedi.

“Türkiye’de önemli eksikliklerden bir tanesi bilim insanları ile karar vericiler ve yöneticiler arasında iyi bir köprünün olmamasıydı, Ulusal Risk Kalkanı Projesi bunu sağlıyor”

150’den fazla bilim insanı ve uzmanların katılımıyla gerçekleşen çalıştayda, AFAD Afet Araştırmaları Müdürü Prof. Dr. Kürşat Esat Alyamaç, “Bu afetlere maruz kalmadan öncesinde bir kalkan geliştirmemiz lazım aslında. Bu Risk Kalkanı Modeli de şu ana kadar aslında ülkemizde üniversiteleri ve ilgili paydaş kurum, kuruluşları bir araya getiren çok önemli bir çalışma.” ifadelerini kullandı. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, “Türkiye’de önemli eksikliklerden bir tanesi bilim insanları ile karar vericiler ve yöneticiler arasında iyi bir köprünün olmamasıydı. Ulusal Risk Kalkanı Projesi bunu sağlıyor aslında.” şeklinde konuşurken, Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Vildan Koçbeker, “Ortak yaşadığımız acıları nasıl çözeriz bunun için kafa yoruyoruz.” dedi.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ise “Ülkemizin gelecekte deprem başta olmak üzere bütün afetlere dirençli şehirler oluşturmak adına bir yol haritası, bir eylem olanı oluşturmak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Türkiye Tabiatı Koruma Derneği Danışmanı Dr. Erol Kesici de “Her şey insanların mutluluğu ve ülkemizin geleceği için.” yorumunda bulundu.