Ülkesine dönen Suriyeli sayısı kaç oldu?

Bakan Soylu, "DEAŞ-PKK ve bunların uzantılarına karşı kurduğumuz saha baskısı, içerde terörle mücadelemiz, güvenliğimizin esas itibarıyla sınırlarımızın ötesinde başladığını net şekilde ortaya koymuştur. Bunu 'Türkiye'nin orada ne işi var?' diye düşünenlere anlatıyorum. Libya'ya gidiyoruz, 'Libya'da ne işin var? Suriye'de ne işin var? Doğu Akdeniz'de ne işin var? Irak'ta ne işin var?' Keşke bir işimiz olmasaydı." diye konuştu.

414 bin 61 Suriyeli ülkesine döndü

İçişleri Bakanı Soylu ülkesine dönen Suriyeliler ile ilgili olarak şunları kaydetti:

Sınır ötesi harekatlarımızla oluşturulan güvenlik sayesinde, bugüne kadar 414 bin 61 Suriyeli gönüllü olarak ülkesine döndü.