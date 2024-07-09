Ülker şikayet etti, Züber'e ceza kesildi!

Alterna Gıda'ya ait Züber markasının Kerem Bürsin'li reklam filmi oldukça dikkat çekmişti.

Kapitalizm eleştirisinin de yapıldığı reklam filminde, reklamlardaki duygusal pazarlama yöntemlerinin tüketiciyi nasıl manipüle ettiği anlatılıyordu.

Birçok firmayı rahatsız eden reklam filminden Ülker de rahatsız oldu. Ülker, söz konusu reklam filmindeki "gerçek atıştırmalık" ifadesinin haksız rekabet yarattığı gerekçesiyle firmayı Ticaret Bakanlığı'na şikayet etti.

Bakanlık, Züber firmasına ceza keserek, reklamın yayından kaldırılmasına hükmetti.

Ülker, sosyal medya üzerinden gıda ürünleri konusunda kamuoyunu bilgilendiren "Gıda Dedektifi" adlı hesabı da paylaşımlarından dolayı birçok kez şikayet etmişti.