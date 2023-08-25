Ülke puanında son durum! Fark eriyor
UEFA müsabakalarında Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor bir haftayı daha tamamladı. Türkiye, alınan galibiyetler sonrası puanını yeniden yükseltti.
UEFA ülke puanı sıralamasında Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un aldığı sonuçlar sonrası güncelleme geldi.
Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe haftayı galibiyetle kapattı. Adana Demirspor ise Genk deplasmanında son dakika golüyle mağlup oldu.
Türkiye haftayı 3 galibiyetle kapatırken, 9. sıradaki İskoçya ile aradaki puan farkı 1 tam puanın altına indi.
Temsilcimizin aldığı bu sonuçların ardından Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 10. sırada yer aldı. Türkiye'nin puanı 30.850 oldu.
Şampiyonlar Ligi hedefi
Türkiye, UEFA ülke puanında sezonu 10. sırada bitirmeyi başarırsa 2024/25 sezonu Süper Lig şampiyonu, 2025/26 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılabilecek.
İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum:
1- İngiltere: 89.053
2- İspanya: 75.989
3- İtalya: 71.569
4- Almanya: 69.624
5- Hollanda: 54.000
6- Fransa: 52.164
7- Portekiz: 47.482
8- Belçika: 36.900
9- İskoçya: 31.750
10- TÜRKİYE: 30.850
11- Avusturya: 29.900
12- İsviçre: 28.775
13- Sırbistan: 27.375
14: Norveç: 26.250
15: Ukrayna: 25.400
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