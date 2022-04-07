Ülke genelinde sıcaklıklar düşecek

Türkiye, yeni haftada serin ve yağışlı havanın etkisi altına girecek. Yağışların pazartesi günü ülke genelinde etkili olması bekleniyor. Salı günü yurdun doğu kesimlerine kayacak yağışlar Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile İç Anadolu'nun doğusunda etkili olacak.

Hafta ortası Doğu Karadeniz ile Güneydoğu ve Doğu Anadolu'nun doğusunda yağışların yer yer kar şeklinde yağması bekleniyor. Perşembe günü ise yağışlar sadece Doğu Karadeniz'de görülecek. Kalan kesimlerin ise parçalı ve çok bulutlu olması öngörülüyor.

Hafta başından itibaren başlayacak yağışlarla birlikte mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının batı kesimlerden başlayarak hafta boyunca ülke genelinde hissedilir derecede azalarak mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor.

Üç büyük şehirde hava durumu

Ankara'da pazartesi günü yağış beklenirken sıcaklıklar hafta boyunca mevsim normallerinin altında seyredecek. Sıcaklık değerlerinin gün içinde 9, gece ise 3 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Pazartesi günü hariç kentte hafta boyunca yağış beklenmiyor.

İstanbul da haftanın ilk günü yağış alacak. Gece en düşük sıcaklık 6 dereceye, gün içinde ise 11 dereceye kadar düşecek. Megakentte haftanın ilk günü hariç parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.

İzmir'de haftanın ilk günü yağışla birlikte sıcaklık 15 dereceye kadar düşecek. Salı gününden itibaren yağışın beklenmediği kentte parçalı bulutlu hava hakim olacak.