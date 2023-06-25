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Ülke genelinde sıcaklıklar artıyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının, yurdun kuzeybatı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

MARMARA
Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Edirne 36°C
Az bulutlu ve açık

İstanbul 30°C
Az bulutlu ve açık

Kocaeli 30°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Afyonkarahisar 29°C
Az bulutlu ve açık

Denizli 36°C
Az bulutlu ve açık

İzmir 33°C
Az bulutlu ve açık

Muğla 33°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Adana 36°C
Az bulutlu ve açık

Antalya 35°C
Az bulutlu ve açık

Isparta 31°C
Az bulutlu ve açık

Mersin 31°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Ankara 30°C
Az bulutlu ve açık

Eskişehir 32°C
Az bulutlu ve açık

Kayseri 29°C
Az bulutlu ve açık

Konya 32°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Bolu 28°C
Az bulutlu ve açık

Kastamonu 31°C
Az bulutlu ve açık

Sinop 25°C
Az bulutlu ve açık

Zonguldak 25°C
Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Rize 26°C
Parçalı ve az bulutlu

Samsun 27°C
Az bulutlu ve açık

Tokat 31°C
Az bulutlu ve açık

Trabzon 25°C
Az bulutlu ve açık

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Ağrı 28°C
Parçalı ve az bulutlu

Erzurum 27°C
Az bulutlu ve açık

Malatya 33°C
Az bulutlu ve açık

Van 26°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Diyarbakır 38°C
Az bulutlu ve açık

Gaziantep 38°C
Az bulutlu ve açık

Mardin 35°C
Az bulutlu ve açık

Şanlıurfa 38°C
Az bulutlu ve açık

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