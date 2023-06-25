Ülke genelinde sıcaklıklar artıyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının, yurdun kuzeybatı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
MARMARA
Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Edirne 36°C
Az bulutlu ve açık
İstanbul 30°C
Az bulutlu ve açık
Kocaeli 30°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Afyonkarahisar 29°C
Az bulutlu ve açık
Denizli 36°C
Az bulutlu ve açık
İzmir 33°C
Az bulutlu ve açık
Muğla 33°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Adana 36°C
Az bulutlu ve açık
Antalya 35°C
Az bulutlu ve açık
Isparta 31°C
Az bulutlu ve açık
Mersin 31°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Ankara 30°C
Az bulutlu ve açık
Eskişehir 32°C
Az bulutlu ve açık
Kayseri 29°C
Az bulutlu ve açık
Konya 32°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Bolu 28°C
Az bulutlu ve açık
Kastamonu 31°C
Az bulutlu ve açık
Sinop 25°C
Az bulutlu ve açık
Zonguldak 25°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Rize 26°C
Parçalı ve az bulutlu
Samsun 27°C
Az bulutlu ve açık
Tokat 31°C
Az bulutlu ve açık
Trabzon 25°C
Az bulutlu ve açık
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Ağrı 28°C
Parçalı ve az bulutlu
Erzurum 27°C
Az bulutlu ve açık
Malatya 33°C
Az bulutlu ve açık
Van 26°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Diyarbakır 38°C
Az bulutlu ve açık
Gaziantep 38°C
Az bulutlu ve açık
Mardin 35°C
Az bulutlu ve açık
Şanlıurfa 38°C
Az bulutlu ve açık
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