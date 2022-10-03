Ülke genelinde "huzurlu sokaklar uygulaması" yapıldı

Bakanlığın yazılı açıklamasına göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerince Bakanlığın koordinasyonunda, başta terör suçları olmak üzere aranan kişilerin yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla uygulama yapıldı.

Uygulama, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğünü, kamu düzenini, vatandaşların temel hak ve hürriyetlerini, can ve mal güvenliğini hedef alan başta PKK/KCK, DHKP/C, DEAŞ ve FETÖ/PDY olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı güvenlik güçlerince yürütülen topyekün ve kararlı mücadelenin sürdürülmesi amacıyla vatandaşların yoğun bulunduğu yerler, terör örgütlerince hedef olarak seçilebilecek kurum ve kuruluşlar ile terör örgütü mensuplarınca geçiş ve mühimmat sevki amaçlı kullanılabilecek güzergahlarda yürütüldü.

Ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen uygulamada, 13 bin 786 emniyet, 16 bin 243 jandarma ve 745 sahil güvenlik personeli olmak üzere toplam 30 bin 774 personel görev aldı, 128 dedektör köpek kullanıldı ve 5 bin 659 noktada denetim yapıldı.

Uygulamada, 7'si terör suçu olmak üzere aranan 642 kişi yakalandı, 47 şüpheli gözaltına alındı. Kayıp olarak aranan 4'ü 18 yaş altında toplam 10 kişi bulundu. 306 kişiye idari, 110 kişiye adli işlem yapıldı, toplam 147 bin 144 lira idari para cezası uygulandı.

148 bin 983 aracın kontrol edildiği denetimler kapsamında, 8 aranan araç bulundu, 441 araç trafikten men edildi, 3 bin 499 araca 2 milyon 935 bin 172 lira idari para cezası uygulandı, 15 ruhsatsız tabanca, 8 av tüfeği, 129 mermi ve av tüfeği kartuşu, 5 kesici ve delici alet, 7 kurusıkı tabanca, 62 tabanca şarjörü ve muhtelif parça, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile 831 paket kaçak sigara ve 4 bin 501 litre kaçak içki ele geçirildi.