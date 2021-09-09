Ülke genelinde "Güvenli Eğitim Uygulaması" yapıldı

İçişleri Bakanlığı koordinesinde çocuk ve gençleri başta kumar olmak üzere her türlü suçtan uzak tutmak ve korumak, öğrencilerin eğitim ve öğretimlerini daha güvenli ortamlarda sürdürmelerini sağlamak, park-bahçeler ve oyun salonlarını denetlemek, çocukların dilendirilmesini önlemek, aranan şahısları yakalamak ve suç unsurlarını ele geçirmek amacıyla ülke genelinde eş zamanlı olarak okul ve öğrenci yurtlarının yakın çevrelerinde ve umuma açık işyerlerinde uygulama yapıldı.

56 bin 783 okul servis aracı denetlendi

Ülke genelinde eş zamanlı olarak 12 bin 251 karma ekip ile 41 bin 677 emniyet ve jandarma personelinin katılımı ile yapılan uygulamalarda, 56 bin 783 okul servis aracı denetlendi.

2 bin 441 araç ve sürücüsüne ceza

Denetimlerde 439 adet “Araç Muayenesi Yaptırmamak” 305 adet “Emniyet Kemeri Takmamak”, 226 Adet “Okul Servis Araçları Yönetmeliğine Uymamak”, 50 adet “Fazla Yolcu Taşımak” ihlalleri başta olmak üzere toplamda 2 bin 441 araç ve sürücüsüne cezai işlem yapılarak idari para cezası uygulandı. Eksikliği tespit edilen 486 okul servis aracı trafikten men edilirken, 15 sürücünün belgesi geri alındı.

Başta 26 bin 576’sı okul çevresi olmak üzere ülke genelinde bulunan 41 bin 559 umuma açık yer (kahvehaneler, kıraathaneler, kafeler, internet ve oyun salonları, iddia ve ganyan bayileri, içkili yerler vb.), park ve bahçeler, metruk binalar, alkol ve özellikle açık/paket olarak tütün mamülleri satışı yapılan yerler gün boyunca denetlendi. Bu denetimlerde 60 işyeri hakkında idari işlem yapıldı

Aranan 996 kişi yakalandı

Uygulamalarda, 6 FETÖ/PYD, 24 uyuşturucu suçları, 7 cinsel suçlar, 41 yaralama, 9 hırsızlık, 14 dolandırıcılık, 111 tehdit, 8 hakaret, 18 kayıp çocuk, 565 yoklama kaçağı-bakaya ve 193 diğer suçlardan olmak üzere toplam 996 aranan şahıs yakalandı.

Uygulamalarda ruhsatsız tabanca, kesici delici alet ile muhtelif miktarda uyuşturucu maddenin yanı sıra 490 paket kaçak sigara, 6 litre kaçak içki, 9 bin 400 adet doldurulmuş makaron ve 7 bin 140 gram kıyılmış tütün ele geçirildi.