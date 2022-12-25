Ülke genelinde dilencilere yönelik uygulamada aranan 590 kişi yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 10 bin 707 kara, 9 deniz ve 2 hava aracı olmak üzere 10 bin 718 ekip, 136 dedektör köpek ve 39 bin 645 personelin katılımıyla uygulama gerçekleştirildi.

Uygulamada aranan 590 kişi yakalandı, 39 kişi gözaltına alındı, 4'ü dilendirmekten olmak üzere 257 kişiye adli işlem yapıldı, 16 çocuk ailesine teslim edildi.

Ayrıca 9'u fuhuş, 119'u dilencilik, 37'si mal ve hizmet satmak suretiyle rahatsız etmek, 88'i alkollü ve çevreyi rahatsız etmek gibi kabahatlerden olmak üzere 253 kişi hakkında idari işlem uygulandı.

Uygulama kapsamında 121 bin 7 araç kontrol edildi. Bunlardan 3 bin 106 araca idari para cezası uygulandı, 519 araç trafikten men edildi, aranan 27 araç bulundu.

Ayrıca 12 bin 814 iş yeri denetlendi, 48'ine ilişkin adli ve idari işlem yapıldı.

Ülke genelindeki uygulamada 3 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 705 mermi veya av tüfeği kartuşu, 11 kesici, delici alet, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 5 bin 400 paket kaçak sigara ile 7 bin 355 litre kaçak içki ele geçirildi.



