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Karaismailoğlu: Türksat 5A haberleşme uydumuz 30 Kasım'da uzaya fırlatılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat 5A haberleşme uydusunun 2 Ekim'de teslim alınacağını belirterek, "Uydumuz 30 Kasım'da uzaya fırlatılacak" dedi.

Türksat 5A'nın hizmete girmesiyle yayıncılık alanının yanı sıra Türkiye, Orta Doğu, Avrupa, Kuzey Afrika ve Güney Afrika'yı kuşatan kapsama alanına da sahip olacak. Airbus D&S tarafından yapımına devam edilen, gökyüzünde dengeleri değiştirecek Türksat 5A uydusu, SpaceX tarafından uzaya gönderilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Türksat 5A haberleşme uydusunun 2 Ekim'de teslim alınacağını ve 30 Kasım'da uzaya fırlatılacağını söyledi.

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