Karaismailoğlu: Türksat 5A haberleşme uydumuz 30 Kasım'da uzaya fırlatılacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat 5A haberleşme uydusunun 2 Ekim'de teslim alınacağını belirterek, "Uydumuz 30 Kasım'da uzaya fırlatılacak" dedi.
Türksat 5A'nın hizmete girmesiyle yayıncılık alanının yanı sıra Türkiye, Orta Doğu, Avrupa, Kuzey Afrika ve Güney Afrika'yı kuşatan kapsama alanına da sahip olacak. Airbus D&S tarafından yapımına devam edilen, gökyüzünde dengeleri değiştirecek Türksat 5A uydusu, SpaceX tarafından uzaya gönderilecek.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Türksat 5A haberleşme uydusunun 2 Ekim'de teslim alınacağını ve 30 Kasım'da uzaya fırlatılacağını söyledi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Türksat 5A uydusunu 30 Kasım’da uzaya fırlatacağız. Ülkemizde çok güzel işler oluyor, inşallah uzayda da teknolojiyi ve dünyayı yakalayacağız.https://t.co/2XA9eEaSrI pic.twitter.com/cNCJK27qv2— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 16, 2020
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