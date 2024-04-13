Teleferiğe binmeden önce nelere dikkat edilmeli?

4. Teleferik ile gitmek istediğiniz konumu ve varış noktasını bilin, eğer yükseklik korkunuz veya kalp, tansiyon gibi rahatsızlıklarınız var ise teleferik ile seyahatinizi bunlara göre planlayın.

5. Eğer teleferikle ilk kez yolculuk edecekseniz, binmeden önce personelden yardım isteyebilir ve endişelerinizi paylaşabilirsiniz.

6. Gerekli ise teleferik hattı ile iletişime geçerek binme süreci ve yolculuk hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.