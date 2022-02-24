Ukrayna'ya ait askeri kargo uçağı düşürüldü, 10 asker yaşamını yitirdi
Ukrayna Büyükelçisi Bodnar: "Bir Ukrayna kargo uçağı düşürüldü ve 10 askerimiz yaşamını yitirdi."
Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasının ardından bölgedeki hareketlilik devam ediyor. Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi tarafından yapılan açıklamada, Kiev yakınlarında bir Ukrayna askeri uçağının düştüğü belirtildi.
Ukrayna'nın Türkiye Büyükelçisi Bodnar yaptığı açıklamada; "Askeri kargo uçağımız düşürüldü, 10 askerimiz hayatını kaybetti." dedi.
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