Ukrayna'nın Hindistan'dan aldığı aşılar THY ile Kiev'e ulaştı

THY Basın müşavirliğinden yapılan açıklamada, Ukrayna'nın Hindistan'dan sipariş ettiği yeni tip koronavirüse (COVID-19) karşı üretilen 150 bin doz ​​​​​​​Covishield aşısının, THY Turkish Cargo uçağıyla ​​​​Hindistan'ın Mumbai şehrinden konteynerlerle İstanbul Havalimanı'na getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, aşıların daha sonra Turkish Cargo'nun tarifeli uçağıyla Ukrayna'nın başkenti Kiev'e ulaştırıldığı bildirildi.