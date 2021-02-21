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Ukrayna'nın Hindistan'dan aldığı aşılar THY ile Kiev'e ulaştı

Ukrayna'nın Hindistan'dan sipariş ettiği COVID-19 aşısının 150 bin dozluk ilk partisi, Türk Hava Yolları (THY) aracılığıyla Kiev'e ulaştırıldı.

THY Basın müşavirliğinden yapılan açıklamada, Ukrayna'nın Hindistan'dan sipariş ettiği yeni tip koronavirüse (COVID-19) karşı üretilen 150 bin doz ​​​​​​​Covishield aşısının, THY Turkish Cargo uçağıyla ​​​​Hindistan'ın Mumbai şehrinden konteynerlerle İstanbul Havalimanı'na getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, aşıların daha sonra Turkish Cargo'nun tarifeli uçağıyla Ukrayna'nın başkenti Kiev'e ulaştırıldığı bildirildi.

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