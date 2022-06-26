Ukrayna'nın başkenti Kiev'e füze saldırısı düzenlendi

Kliçko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Rus güçlerinin, Shevchenkivskyi semtindeki bir apartmana füze saldırısı düzenlediğini ifade ederek bina enkazından 25 kişinin kurtarıldığını, 4 yaralının hastaneye nakledildiğini aktardı.

Belediye Başkanı Kliçko, enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

- Füzeler, Hazar Denizi'nden fırlatıldı

Ukrayna Hava Kuvvetleri Sözcüsü Yuri Ignat, yapığı açıklamada, füzelerin Rus kuvvetlerince Hazar Denizi'nden fırlatıldığını kaydetti.

Kiev'e doğru 4 ila 6 füzenin atıldığını tahmin ettiklerini belirten Ignat, bunlardan ikisinin Ukrayna hava savunma sistemlerince imha edildiğini söyledi.