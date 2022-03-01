Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki televizyon kulesi vuruldu, 5 kişi öldü

Ukrayna Acil Durumlar Servisinden yapılan açıklamaya göre, Kiev'deki Şevçenko bölgesinde bulunan televizyon kulesi vuruldu.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın başkentte Kiev Televizyon Kulesi’ni hedef aldığını duyurdu. pic.twitter.com/j3rJSVoR7E — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) March 1, 2022

İlk belirlemelere göre, saldırıda 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 kişinin de yaralandığı belirtildi.

- Babi Yar'da 5 kişi öldü

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın, Yahudilerin Naziler tarafından katledilmesinin simgesi olan Babi Yar Anıtı'na saldırısında en az 5 kişinin öldüğünü belirterek, "Tarih tekrarlanıyor." ifadesini kullandı.