Ukraynalı çocukların çizdiği resimlerde mezar, kan, silah var
Antalya'nın Konyaaltı Belediyesi, savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Ukraynalı ailelerin 340 çocuğuna, 48 gönüllü Ukraynalı öğretmenle birlikte kurs merkezini açtı.
Psikolog Irina Chemadurova, "Çocuklara içindeki duyguları yaşatan resim çizmelerini istedik. Çocuklar yaşadıkları travmaları çiziyor. Resimlerde mezar, kan, silah var" dedi.
Konyaaltı Belediyesi, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan ailelere ve çocuklarına kurs merkezini açtı. Cumartesi ve pazar günleri açılan kurs merkezinde 48 Ukraynalı öğretmen ve 340 öğrenci eğitim görüyor. Burada çocuklar psikolojik desteğin yanı sıra, çeşitli eğitimleri alma imkanı buluyor.
Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, kurs merkezini ziyaret ederek hem çocuklar ile hem de aileleriyle sohbet etti. Aileleri dinleyen Esen, çocuklarla da fotoğraf çektirdi. Başkan Esen ile sohbet esnasında bazı Ukraynalı ailelerin duygulandığı ve ağladığı görüldü.
'EĞİTİMDEN GERİ KALMAMALARI İÇİN KURS MERKEZLERİMİZİ AÇTIK'
Şiddetin günümüzde devletler arasında sürdüğüne dikkat çeken Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, "Gerginliğin yükselmeye başladığı andan itibaren işin bu noktaya gelmemesi için tüm dünya elinden geleni yaptı.
Fakat, tek kişinin karar verdiği, uzlaşmanın fikir birliğinin olmadığı ülkelerde bu tip sonuçlar oluyor. Günümüzde bile savaş ortamından dolayı çocuklarımızı, kadınlarımızı ve masumları baş başa bıraktı.