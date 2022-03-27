Ukraynalı çocukların çizdiği resimlerde mezar, kan, silah var

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, kurs merkezini ziyaret ederek hem çocuklar ile hem de aileleriyle sohbet etti. Aileleri dinleyen Esen, çocuklarla da fotoğraf çektirdi. Başkan Esen ile sohbet esnasında bazı Ukraynalı ailelerin duygulandığı ve ağladığı görüldü.