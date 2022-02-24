Ukraynalı bakandan Rusya'ya gözdağı

Rus halkına seslenen Gerashchenko, "Siz Rus halkı yaklaşan trajediyi durdurabilirsiniz. Rus elitler, sanatçılar, ressamlar susmayın. Ukrayna, Rusya değildir ve Rusya’nın düşmanı da değildir. Bize rahat, barış içinde yaşama imkanı verin. Putin’i durdurun" dedi.

Rus uçaklarının Kiev dahil çok sayıda kenti vurduğu ve sivil halkın Polonya sınırına yöneldiği gelen bilgiler arasında.