Ukrayna'dan yola çıkan mısır yüklü gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti
İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişinde Müşterek Koordinasyon Merkezinde görevli temsilcilerce yapılan denetimin ardından mısır yüklü "Rojen" adlı gemi, İngiltere'ye gitmek üzere yola çıktı.
Ukrayna'dan yola çıktıktan sonra denetimleri tamamlanan 13 bin ton mısır yüklü "Rojen" adlı gemi, İstanbul Boğazı'ndan geçti.
Tahıl ürünlerinin Ukrayna limanlarından emniyetli sevki için Milli Savunma Üniversitesi Yerleşkesi'nde oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezinde görevli Rusya, Ukrayna, Türkiye ve BM temsilcilerince Rumelihisarı açıklarında denetlenen Malta bayraklı, 13 bin ton mısır taşıyan gemi, İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı.
Kentin birçok noktasından görüntülenen gemi, 15.30 sıralarında boğazdan geçişini tamamlayarak Marmara Denizi'ne açıldı.
Geminin İngiltere'ye varması planlanıyor.
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