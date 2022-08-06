Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı sürüyor

İstanbul açıklarına ulaşan ilk gemi Razoni'ydi. Ukrayna'dan yola çıkarak denetim noktasına dümen kıran ikinci yük gemisi NaviStar da belirlenen mevkiye demirledi.

Rojen ve Polarnet adlı diğer gemiler de Türk karasularına ulaştı. İstanbul'a gelen NaviStar adlı gemide denetleme yapıldı.

NaviStar; Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler temsilcilerinden oluşan heyet tarafından denetlendi.

Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna’dan İrlanda’ya 33 bin ton mısır taşıyan Panama bayraklı NaviStar isimli gemide denetim faaliyetinin başarıyla tamamlandığını, geminin seyrine devam edeceğini açıkladı.

İlk yük Derince'ye indirilecek

Çornomorsk Limanı'ndan hareket eden "Rojen" gemisi İstanbul açıklarına ulaştı

Denetimlerin ardından 13 bin ton mısır yüklü Malta bayraklı Rojen boğazlardan geçerek İngiltere'ye gidecek.

Polarnet adlı 3'üncü gemi de Türk kara sularına ulaştı. 12 bin ton mısır taşıyan Türk bayraklı Polarnet ise yükünü Türkiye'de boşaltacak.

Bu yük, İstanbul'da imzalanan mutabakatın ardından Ukrayna'dan yola çıkarak hedefine ulaşacak ilk sevkiyat olması bakımından önem taşıyor.

Gemi Derince limanında Ukraynalı yetkililerin de katılacağı törenle karşılanacak.

Ukrayna'dan 4 gemi daha çıkacak

Milli Savunma Bakanlığı, Bakan Hulusi Akar'ın temasları ve İstanbul’daki Müşterek Koordinasyon Merkezindeki yoğun çalışma ve koordinasyon sonucunda; yarın 1’i Odessa’dan, 3’ü Çernomorsk’tan olmak üzere 4 geminin Ukrayna limanlarından çıkış yapacağını açıkladı. 1 boş geminin ise Ukrayna limanlarına girişi planlandı.

"Sevkiyatlar için hazırlık ve koordinelere devam edilmektedir." açıklaması yapıldı.