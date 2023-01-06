Ukrayna'dan Kishida'ya davet

Yaklaşık 11 aydır devam eden Rusya Ukrayna savaşı geride kalırken, Kiev yönetiminden Japonya Başbakanı Fumio Kishida'yı Ukrayna'ya davet etti.

Japonya Baş Kabine Sekreteri Hirokazu Matsuno düzenlediği basın toplantısında da, Ukrayna yönetiminin Japonya Başbakanı Fumio Kishida'yı ülkeye davet ettiğini açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski Twitter'dan yaptığı açıklamada "Kishida'yı G7 başkanlığı için tebrik etti. Yüzbinlerce Ukraynalının sıcak ve karanlıkta kalmamasına yardımcı olacak güçlü jeneratörler ve trafolar için Japonya'ya teşekkür ederiz. Japonya'yı Barış Formülü uygulamasında yer alması için davet edilmiştir." açıklamasında bulundu.

Hirokazu Matsuno, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak'ın büyükelçilik aracılığıyla davetin ilettiğini söyledi. Matsuno, "Japonya, Ukrayna halkının yanında ve bu yılki G7 dönem başkanı olarak uygun adımları atıyor" ifadelerini kullandı.