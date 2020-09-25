Ukrayna'da uçak düştü! Çok sayıda ölü var
Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Harkiv ilinde AN-26 tipi askeri uçağın düştüğü, kazada 22 kişi hayatını kaybetti.
Ukrayna İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Ukrayna’nın Harkiv iline bağlı Çuguyiv ilçesinde AN-26 tipi askeri uçağın düştüğü ve alev aldığı duyuruldu.
#SONDAKİKA— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) September 25, 2020
Ukrayna'da askeri uçak düştü, ilk belirlemelere göre 22 kişi hayatını kaybetti. pic.twitter.com/5MTFomUrnN
Ukrayna’nın kuzeydoğusundaki Harkiv ilinde 18 askeri öğrenci ve 5 mürettebatın bulunduğu AN-26 tipi askeri uçağın düştüğü kazada, ölü sayısı 22'ye yükseldi.
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