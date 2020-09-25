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Ukrayna'da uçak düştü! Çok sayıda ölü var

Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Harkiv ilinde AN-26 tipi askeri uçağın düştüğü, kazada 22 kişi hayatını kaybetti.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Ukrayna’nın Harkiv iline bağlı Çuguyiv ilçesinde AN-26 tipi askeri uçağın düştüğü ve alev aldığı duyuruldu. 

Ukrayna’nın kuzeydoğusundaki Harkiv ilinde 18 askeri öğrenci ve 5 mürettebatın bulunduğu AN-26 tipi askeri uçağın düştüğü kazada, ölü sayısı 22'ye yükseldi.

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