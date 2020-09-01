Ukrayna’da Türkler organize sanayi bölgesi kuruyor: İmzalar atıldı

Ukrayna’nın Mariupol kentinde inşa edilecek olan ve Türk şirketlerinin ağırlıkta olacağı Azov Aqua Invest Organize Sanayi Bölgesi için arsa teslim protokolü imzalandı.

Mariupol Kent Konseyi’nden yapılan açıklamada, anlaşma kapsamında bölgeye başlangıçta 250 milyon grivna (yaklaşık 9 milyon dolar) tutarında yatırım ve 600 kişilik istihdam sağlanmasının öngörüldüğü belirtildi.

“EN SONUNDA BÜROKRASİYİ AŞTIK”

Uzun yıllardır bu proje üzerinde çalıştıklarını ifade eden iş insanı ve EkoAvrasya Derneği Ukrayna Başkanı İsmail Hacıoğlu, “En sonunda bürokrasiyi aştık. Türkiye’den gelen yatırımcı heyet ile birlikte tapu teslim imzalarına ilişkin protokolü imzaladık. Ukrayna ve Türkiye halkına hayırlı olsun” dedi.

“İŞ DÜNYAMIZI GELİŞTİREREK, KENTİMİZİ DE KALKINDIRACAĞIZ”

Mariupol Belediye Başkan Yardımcısı Sergiy Orlov, imza töreninde yaptığı konuşmada, 7 bölümden oluşması öngörülen organize sanayi bölgesinde asansör, metal yapı ve otomotiv yedek parça üretim tesislerinin de yer almasının planlandığını aktardı.

Mariupol Belediye Başkanı Vadim Boyçenko ise bölgede iş dünyası için güvenli ve şeffaf şartlar sağlamak istediklerinin altını çizerek, “Altyapı projelerine ağırlık veriyoruz. İş dünyamızı geliştirerek, kentimizi de kalkındıracağız” diye konuştu.

Türkiye’nin Odesa Ticaret Ataşesi Dicle Temizsoy da törende yer aldı.

11 fabrika ve bir ticaret merkezinden oluşacak olan Azov Aqua Invest Organize Sanayi Bölgesi’nin arazilerinin Ukrayna devleti tarafından ücretsiz tahsis edildiği ve altyapı inşasını da devletin üstlendiği belirtildi.