AjansHaber.com.tr Dünya Rus saldırılarında ölen Yunanlı sayısı 10'a çıktı

Ukrayna'da Rus saldırısı sonucu ölen Yunan asıllıların sayısı 10'a yükseldi

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Ukrayna'da Rusya'nın saldırısında hayatını kaybeden Yunan asıllı sayısının 10'a yükseldiğini belirterek, Rusya'ya "bombalamayı derhal durdurması" çağrısı yaptı.

Miçotakis, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Mariupol yakınlarında Rus hava saldırılarında Yunan kökenli 10 masum sivil öldürüldü. Bombalamayı derhal durdurun!"

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın, Yunan asıllıların yoğun yaşadığı Mariupolis'in kuzeyindeki Bugas ve Sartana köylerine düzenlediği hava saldırılarını şiddetle kınamıştı.

Bakan Nikos Dendias'ın talimatıyla Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Themistoklis Demiris'in, Rusya'nın Atina Büyükelçisini telefonla arayarak bakanlığa çağırdığı kaydedilmişti.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu da Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Ukrayna'ya karşı bu savaşın tüm kurbanları için olduğu gibi Rus bombardımanlarında hayatını kaybeden soydaşlarımızın da ölümünden duyduğum derin üzüntüyü ifade ediyorum. Kurbanların ailelerine baş sağlığı diliyorum. Acıları bizim de acımızdır." ifadelerine yer vermişti.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Ukrayna ordusuna iktidarı ele alın çağrısı
Bir dahakine savaş programını düzenleyeceğim
Rus büyükelçisini odasından kovduğu iddiası
Göndereceği 5 bin miğfer iki kamyonla yola çıktı
Ukrayna'ya 1000 tanksavar ve 500 Stinger yolluyor
Erdoğan ve Aliyev yardımcı olacaklarını söyledi
Putin sistemini vurulması gereken yerden vuruyoruz