AjansHaber.com.tr Dünya Karakutuya ulaşıldı

Ukrayna'da düşen askeri uçağın karakutusuna ulaşıldı

Ukrayna'da, Harkov Valisi Aleksey Kuçer, dün Harkov'da düşen askeri uçağın karakutusuna ulaşıldığını bildirdi.

Ukrayna resmi haber ajansı Ukrinform'a göre, Harkov Valisi Aleksey Kuçer, karakutuya ulaşılan karakutunun henüz incelenmediğini aktardı.

Kuçer, karakutunun en kısa sürede deşifre edileceğini umduğunu belirtti.

Uçağın enkazını toplama çalışmaları devam ediyor.

Uçak kazası

Ukrayna'nın Harkov bölgesinde dün AN-26 tipi askeri uçağın düşmesi sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, 1 kişi ağır yaralanmıştı.

Eğitim uçuşu yaptığı aktarılan uçakta, mürettebat ve Harkov Hava Gücü Üniversitesi öğrencilerinin olduğu belirtilmişti.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Türkiye istediğini aldı
"Tiksindim ve bu konseyden utanıyorum"
Erdoğan'la görüşmek için sıraya girdiler
Türkiye'ye büyük övgü
Türkiye düşmanlığı oylarını eritti
Yunanistan’dan 15 yıllık askeri plan
Rumların kibri AB'yi usandırdı