Ukrayna Türkiye'den ADA sınıfı korvet alacak

Türkiye ile İHA anlaşması yapan Ukrayna, ADA sınıfı korvetler için de harete geçti. Türkiye ile sıcak ilişkilerini sürdüren Ukrayna, Türkiye'den 4 adet savaş gemisi alacak.

TÜRK İHA'LARINA BÜYÜK ÖVGÜ

Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Stratejik Endüstriler Bakanı Oleg Uruskiy, "Mesela Ukrayna şirketleri ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu, Delta Defence, BAYKAR ve daha pek çok Türk savunma şirketiyle aktif bir şekilde iş birliği yapıyor. Ukraynalı savunma şirketlerinin gelişimi için Türkiye'yle artan iş birliği itici güç olarak özellikle önemli. Bahsetmeden geçemeyeceğim bir husus da, kasım ayındaki ziyaret kapsamında başlıca Türk savunma şirketleriyle de bir toplantı gerçekleştirdik ve toplantıda stratejik iş birliğimiz kapsamında iki ülke arasında savunma alanında iş birliğinin geliştirilmesindeki büyük potansiyel vurgulandı." şeklinde konuştu.

İş birliğinin halihazırda pek çok meyve verdiğini belirten Uruskiy, "Mesela geçtiğimiz günlerde ADA tipi korvetlerin Ukrayna donanması için üretimi anlaşması imzalandı. Ayrıca Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda SİHA üretimi kapsamında teknoloji paylaşımına ilişkin anlaşmalar da öncesinde imzalanmıştı. Bu anlaşmalar Ukrayna'da pek çok iş imkanı yaratacağı için ülkeye sosyo-ekonomik açıdan da olumlu katkısı olacaktır. Özetle, iş birliğimiz ivme kazanıyor ve eminim ki başarılı olacağız." dedi.

TÜRKİYE'DEN KORVET DE ALACAKLAR

Ukrayna, Karadeniz ve Azak Denizi'nde güvenliğin artırılması için donanmasını güçlendirmeyi hedefliyor. Ukrayna'nın Türkiye'den 4 adet Ada sınıfı korvet alacağı açıklandı. Korvetlerin ilkinin inşasına yakın zamanda başlanacak.

UKRAYNA'DAN AÇIKLAMA!

Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanı Oleksiy Neizhpapa 2021 donanma eğitim yılı açılışı konuşmasında, Türkiye'den 4 adet savaş gemisi alacaklarını ve birkaç ay içinde inşasına başlanacağını duyurdu.

YÜKSEK YERLİLİK ORANI

Türkiye'nin ilk defa korvet tipi askeri bir geminin ülkemizin kaynakları ile üretilmesi projesi olan MİLGEM kapsamında ülkemize TCG-HEYBELİADA, TCG-BÜYÜKADA, TCG-BURGAZADA, TCG-KINALIADA adı verilen korvetler kazandırılmıştı.

İŞTE ÖZELLİKLERİ

Ada Sınıfı Korvet; hava, suüstü ve sualtı hedeflerinin tespiti, konumunun belirlenmesi, sınıflandınlması, teşhisi ve imhasını gerçekleştirebilir ve Deniz Topçu Ateşi Desteği sağlayabilir. Korvetler, her tür potansiyel tehdidi önlemenin yanı sıra deniz gözetleme ve devriyesi, kıyı ve altyapısı korunması, Münhasır Ekonomik Bölge denetlemesi ve gözetimi gibi deniz operasyonlarını da icra edebilir.

KABİLİYETLERİ

Yüksek manevra kabiliyeti

Dayanıklılık ve stabilize

Yangın ve hasara karşı yüksek dayanıklılık ve algılama sensörleri

Titreşime ve hasara karşı şok emici ve azaltıcı uygulama ve zırhlı koruma

Stealth tasanm ve düşük radar kesit alanı

Dalmış tehditlere karşı su altı ortam gürültüsünü azaltma ve geminin manyetik izini azaltıcı degaussing sistemi

Kızılötesi iz takip sistemi

Yedeklilik felsefesi

SENSÖRLER VE SİLAHLAR

3D Gozetleme Radarı

E/0 Sensörler

F/C Radarlar

LPI Radar

Elektronik Destek Sistemi

Lazer ikaz Sistemi

Torpido Saptama / Karşı Tedbir

Karinaya Monteli Sonar

SSM (HARPOON)

2 x 12,7 mzm Makineli Tüfek (E/0 Kabiliyeti)

RAM

Aldatıcı Sistem

TENİK ÖZELLİKLERİ

Tam Boy : 99.44 metre

Su Hattı Boyu : 90.55 metre

Azami En : 14.42 metre

Draught : 3.59 metre

Tonaj (Deplasman) : 2400 ton

Azami Hız : 29+ knot

Ekonomik Hız : 15 knot

Seyir Siası : 15 knot hızda 3500 nm

Ana Tahrik Gücü : CODAG

2 x saft ve CPP pervanesi

Yardımcı Makineler : 4 x dizel jenerator

Helikopter Platformu ve Hangar

2 x S70 Seahawk helikopterini taşıyabilecek kapasitede

(Biri hangarda biri platformda)

Gemi Vasıtaları

2 x RHIB

Yaşam Mahalli

86 personel için rahat yaşam alanı

Büyüme Kapasitesi

Özel sensorler ve silahlar

Daha fazla yaşam alanı