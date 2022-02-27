AjansHaber.com.tr Dünya Rus ordusuna ait çok sayıda hava aracını düşürüldü

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rus ordusuna ait çok sayıda hava aracını düşürdüğünü duyurdu

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya’ya ait çok sayıda hava aracının yanı sıra yakıt ve yağ taşıyan bir yük treninin imha edildiğini bildirdi.

Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun gün boyunca üç Su-30 ve iki Su-25 savaş uçağı, 11 helikopter ve iki İl-76 nakliye uçağı kaybettiği belirtildi.

Rus ordusuna ait hava araçlarının, Su-27’lerin yanı sıra S-300 ve Buk M-1 hava savunma sistemleri ile imha edildiği vurgulanan açıklamada, akaryakıt taşıyan bir yük treninin ise Bayraktar TB2 SİHA ekibinin başarılı çalışmasıyla imha edildiği kaydedildi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Ukrayna ordusuna iktidarı ele alın çağrısı
Bir dahakine savaş programını düzenleyeceğim
Rus büyükelçisini odasından kovduğu iddiası
Göndereceği 5 bin miğfer iki kamyonla yola çıktı
Ukrayna'ya 1000 tanksavar ve 500 Stinger yolluyor
Erdoğan ve Aliyev yardımcı olacaklarını söyledi
Putin sistemini vurulması gereken yerden vuruyoruz