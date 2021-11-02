AjansHaber.com.tr Dünya Ukrayna Savunma Bakanı istifa etti

Ukrayna Savunma Bakanı istifa etti

Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran'ın istifasını Ukrayna Parlamentosuna sunduğu belirtildi.

Bakanlar Kurulu Temsilcisi Taras Melniçuk Telegram'dan yaptığı açıklamada, Taran'ın Ukrayna Parlamentosuna istifasını sunduğunu aktardı.

Melniçuk, Taran'ın istifa kararına ilişkin başka bilgi paylaşmadı.

Halkın Hizmetkarı Partisinin grup toplantısında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Savunma Bakanı pozisyonuna Oleksiy Reznikov'un adaylığı teklifinin desteklendiği aktarılmıştı.

Reznikov, dün İşgal Altındaki Toprakların Yeniden Entegrasyonu Bakanlığından istifa etmişti.

Stratejik Endüstriler Bakanı Oleg Uruskiy dün, Ekonomi Bakanı Oleksiy Lubçenko da bugün istifasını sunmuştu.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Çin hükümetinden halka "stok yapın" çağrısı
Glasgow'a gitmedim
ABD'de benzin fiyatları rekor seviyelerde
SQUID adlı token'la büyük vurgun yaptılar!
Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel'i kabul etti
Japonya'da seçimlerin galibi yine LDP
'idam cezası alabilmek için' yapmış