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Ukrayna, Rusya'nın tutukladığı Ukraynalıların serbest kalması için Erdoğan'dan destek istedi

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin, Rusya'nın tutukladığı Ukrayna vatandaşlarının serbest bırakılması için Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan destek istediğini açıkladı.

Kuleba, düzenlediği basın toplantısında, Zelenskiy ve Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulundukları New York'ta bire bir ve delegasyonlar kapsamında uzun görüşmeler gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

Kuleba, görüşme sırasında Zelenskiy'nin Erdoğan'a, Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Neriman Celal'in de aralarında olduğu 450 kişilik Ukraynalı tutukluların listesini verdiğini söyledi.

Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den onlar için ricada bulunmasını istediklerini belirten Kuleba, Ukraynalıları Rus hapishanelerinden kurtarmak zorunda olduklarını ifade etti.

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