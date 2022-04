Ukrayna, Rusya'daki petrol rafinerisini vurdu

İki ülke arasındaki müzakere süreci devam ederken savaş hattındaki çatışmalar sürüyor. Ukrayna'nın Rusya toprakları içerisinde bulunan Belgorod şehrindeki bir petrol tesisinin vurduğu açıklandı.

Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde, Rus topraklarındaki bir petrol tesisinin havadan saldırıya uğradığı görüldü. Belgorod bölgesinde bulunan tesisin Mi-24 tipi Ukrayna helikopteri ile havadan vurulduğu görülüyor.

#BREAKING: Video reportedly of Ukrainian attack helicopters striking oil facility in Belgorod, across the border inside Russia pic.twitter.com/NfQVJ97rbA