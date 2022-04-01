Ukrayna, Rusya'daki petrol rafinerisini vurdu

İki ülke arasındaki müzakere süreci devam ederken savaş hattındaki çatışmalar sürüyor. Ukrayna'nın Rusya toprakları içerisinde bulunan Belgorod şehrindeki bir petrol tesisinin vurduğu açıklandı.

Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde, Rus topraklarındaki bir petrol tesisinin havadan saldırıya uğradığı görüldü. Belgorod bölgesinde bulunan tesisin Mi-24 tipi Ukrayna helikopteri ile havadan vurulduğu görülüyor.

#BREAKING: Video reportedly of Ukrainian attack helicopters striking oil facility in Belgorod, across the border inside Russia pic.twitter.com/NfQVJ97rbA — ELINT News (@ELINTNews) April 1, 2022

Saldırı sonrası tesiste büyük bir patlamanın gerçekleştiği açıklanırken can kaybına ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi.

Rusya, saldırıyı doğruladı

Rusya’da Belgorod şehrinin valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna ordusuna ait helikopterlerin şehirdeki petrol rafinerisine saldırı gerçekleştirdiğini doğruladı.

Gladkov, yaptığı yazılı açıklamada, şehirdeki petrol rafinerisinde yaşanan patlama nedeniyle yangın çıktığını söyledi.

Yangının, alçak irtifada uçarak Rusya’ya giren Ukrayna ordusuna ait helikopterlerin saldırısı neticesinde gerçekleştiğini belirten Gladkov, rafineride yaşanan patlama nedeniyle ölü veya yaralının bulunmadığını kaydetti.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna sınırına yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki rafinerinin yakınlarındaki sivillerin tahliye edildiği ve yangın söndürme çalışmalarının sürdüğü belirtildi.