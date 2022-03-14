Ukrayna-Rusya görüşmelerinde 4.tur bugün yapılacak

Rusya-Ukrayna savaşında ilk kez "barış umudu" yeşerdi. Ateşkes müzakerlerini yürüten heyetlerden umut verici haberler geldi.

Tarafların verdiği mesajlara göre önümüzdeki günlerde müzakerelerde ilerleme sağlanabilir.

Ukrayna tarafı presinplerinden ödün verme taraftarı görünmesede Rusya savaşın ilk günlerine oranla çok daha yapıcı.

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Ukraynalı müzakereci Mihaylo Podolyak müzakere konusunda "istekli" olduklarını söyledi. Podolyak, "Bazı sonuçlar" için önümüzdeki günleri işaret etti.

RIA ajansına konuşan Rus delege Leonid Slutsky ise görüşmelerde "önemli ilerleme" kaydedildiğini vurguladı. Slutsky, beklentisini "her iki delegasyonun ortak pozisyonuna ve imza konulacak bir belgeye dönüşmesi" olarak niteledi.

Mihail Podolyak, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin ön sonuçlarının ele alınması için bugün görüşme yapılacağını bildirdi.

Podolyak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, müzakerelerin çevrim içi olarak aralıksız devam ettiğini belirterek, çalışma gruplarının sürekli çalıştığını ve çeşitli konuların dikkat gerektirdiğini kaydetti.

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Mihail Podolyak, "14 Mart'ta müzakerelerin ön sonuçlarını görüşmek için müzakereler yapılacak." ifadesini kullandı.

Ukraynalı yetkililerden yapılan açıklamaya göre video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek görüşme saat 11.30'da başlayacak.