Ukrayna: Rus ordusu 400 kişinin sığındığı okulu vurdu

Yerel yetkililer, saldırıda okul binasının yıkıldığını ve enkaz altında kalanların olabileceğini açıkladı.

Can kaybı ya da yaralanmalarla ilgili henüz bilgi verilmedi.

Rus güçleri çarşamba günü yine Mariupol'de sivillerin sığındığı bir tiyatro binasını vurmuştu. Yetkililer, binadan 130 kişinin kurtarıldığını ancak çok sayıda kişinin enkaz altında kalmış olabileceğini duyurmuştu.

Şehirde daha önce de bir doğumevine Rus güçlerince hava saldırısı düzenlenmişti.