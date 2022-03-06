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Ukrayna ordusu, son 24 saatte Ruslara ait 2 uçak ve 5 helikopteri düşürdü

Ukrayna ordusunun son 24 saatte Rus ordusuna ait 2 uçak, 5 helikopter ve bir insansız hava aracını düşürdüğü bildirildi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkeye hava saldırısı gerçekleştiren 2 uçak düşürüldü.

Uçaklardan atlayan pilotlardan 3'ü esir alındı, biri ölü ele geçirildi.

Ukrayna askerleri, Rus ordusuna ait 5 helikopter ve bir insansız hava aracını da vurarak imha etti.

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