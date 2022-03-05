AjansHaber.com.tr Dünya Savaşmak isteyen yabancı savaşçılar sınırı geçti

Ukrayna için savaşmak isteyen yabancı savaşçılar sınırı geçti

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sürerken, farklı ülkelerden Ukrayna için Rusya'ya karşı savaşmak isteyen yabancı savaşçılar çeşitli yollarla Ukrayna'ya geçiyor.

Çeşitli ülkelerden gelen bir grup yabancı savaşçı, Ukrayna-Polonya sınırında bulunan Medyka Sınır Kapısı'ndan Ukrayna'ya geçerken gazeteciler tarafından görüntülendi.

Rusya'ya karşı savaşmak için İskoçya'dan geldiğini belirten ve güvenlik gerekçesiyle tam ismini vermeyen Neal, Ukrayna'nın bağımsızlık savaşı verdiğini, bu çabaya destek olmak için geldiğini söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, önceki gün yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, ülkesine yardım için 16 bin yabancı gönüllü savaşçının geleceğini, ilk kafilenin ulaşmak üzere olduğunu belirtmişti.

Zelenskiy, 27 Şubat'ta tüm dünyaya ve Ukrayna'nın dostlarına seslenerek, Ukrayna'yı ve Avrupa'yı Rus saldırısına karşı savunmaya çağırmıştı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Ukrayna, Rus güçlerinin kayıplarını açıkladı
Lavrov'dan müzakereler öncesi önemli açıklamalar
İsrail'e potansiyel bir müttefik olarak bakıyoruz
Kedi Federasyonu'ndan Rusya'ya yaptırım
Gözler Belarus'ta
İbrahim Kalın'dan Rusya yorumu
Bakan Çavuşoğlu'dan açıklama