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Ukrayna halkına destek olmak isteyenler Airbnb'den kalmadıkları daireleri tutuyorlar

Airbnb'de Ukrayna kampanyası; Ukrayna halkına destek olmak isteyenler Airbnb'den kalmadıkları daireleri tutuyor

Rusya'nın Ukrayna işgali sürerken, dünyanın dört bir yanında insanlar ev kiralama uygulaması Airbnb üzerinden kalmadıkları evler tutarak, Ukraynalılara maddi destek sağlamaya çalışıyor. 

CNN'de yer alan habere göre, Ukrayna'daki Airbnb ev sahipleri, gelip evlerinde kalmayan ancak evlerini tutarak para ödeyen destekçi akınıyla karşı karşıya.

Airbnb sözcüsü, 2 Mart ve 3 Mart'ta dünyanın dört bir yanından Ukrayna'da 61 bir rezervasyon yapıldığını açıkladı. Rezervasyonların yarısından fazlasının ABD'den geldiği belirtildi.

Ukrayna'daki Airbnb dairelerini tutup yardım etme kampanyası internet üzerinde başlatıldı.

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