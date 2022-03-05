Ukrayna Dışişleri Bakanı, Rusya'ya karşı baskının artırılması çağrısında bulundu

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, yaptığı basın açıklamasında, Polonya sınırında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştüğünü, Rusya’ya karşı yaptırımların olumlu etkilerini ve en önemlisi de gelecekte atılacak adımları ele aldıklarını ifade etti.

Ukrayna’nın yaralandığını ancak düşmediğini belirten Kuleba, ordunun birçok cephede Rusları püskürterek son 24 saatte başarılar elde ettiğini söyledi.

Kuleba, Rusya’nın şimdiden 10 binden fazla askerini, 39 uçağını, 40 helikopterini, 269 tankını, 945 zırhlı aracını, 105 topçu silahını ve 19 uçaksavar savunma sistemini kaybettiğini dile getirerek, bugün Ukrayna genelinde barışçıl gösteriler düzenleyen halka dünyanın destek vermesini istedi.

Ukrayna’ya yapılan insani yardımlara minnettar olduklarını ancak savaşın devam ettiğini vurgulayan Kuleba, galibiyet için Rusya’ya yönelik baskının artırılması ve Ukrayna’nın savunmasının güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

- "Sadece Ukrayna'yı değil, Avrupa ve mevcut dünya düzenini savunuyoruz"

“Biz sadece Ukrayna’yı değil, Avrupa’nın güvenliğini ve mevcut dünya düzenini savunuyoruz.” diyen Kuleba, Rus bankalarının SWIFT sisteminden çıkarılması, Avrupa limanlarının Rus gemilerine kapatılması, Rusya’nın kripto paralara ulaşımının engellenmesi, Rus petrolünün satın alımına son verilmesi gibi yeni yaptırımlar talep ettiklerini bildirdi.

​​​​​​​Kuleba, Ukrayna’nın Rus bombardımanlarına karşı hava sahasının da korunması gerekliliğinin altını çizdiklerini, bu nedenle Ukrayna hava sahasının kapatılması ve kendilerine savaş uçağı, uçaksavar ve füze savar savunma sistemi sağlanmasını talep ettiklerini vurguladı.

Dünya ve Avrupa liderlerinden sözlerinin arkasında durmaları ve eyleme geçmelerini isteyen Kuleba, Nazilerin Avrupa’da yaşattığı dehşete atıfta bulunarak “Geçmişte yaşananlardan ders aldığınızı kanıtlayın.” dedi.