Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy yarın Türkiye'yi ziyaret edecek

Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskıy’ın bu hafta Türkiye’ye gerçekleştireceği ziyaret sırasında iki ülke arasında yeni askeri anlaşmanın imzalanacağı bildirildi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskıy, 15-17 Ekim tarihlerinde Türkiye’ye ziyaret gerçekleştirecek.

Zelenskıy’ın ziyareti sırasında Türkiye ile Ukrayna arasında yeni askeri anlaşmanın imzalanacağı bildirildi.

Ukrayna Bakanlar Kurulunun resmi internet sayfasında yayımlanan açıklamaya göre, bugün yapılan hükumet toplantısında imzalanacak anlaşmanın tasarısı kabul edildi.

YİRMİDEN FAZLA YENİ ALANDA İŞ BİRLİĞİ

Ukrayna adına anlaşmanın Savunma Bakanı Andriy Taran tarafından imzalanacağı kaydedildi.

Savunma Bakanı Taran, “Söz konusu anlaşmanın, savunma alanındaki mevcut Ukrayna-Türk işbirliğini genişletmek ve derinleştirmek ve yirmiden fazla yeni alanda işbirliği kurmak için yasal bir zemin oluşturacak.” dedi.

STRATEJİK ORTAKLIK GELİŞTİRİLECEK ÜLKELERDEN BİRİ

Taran ayrıca, Cumhurbaşkanı tarafından geçtiğimiz günlerde onaylanan Ulusal Güvenlik Stratejisinin, Türkiye Cumhuriyeti’ni Ukrayna’nın ulusal çıkarları korumak ve bölgesel güvenliği güçlendirmek için stratejik bir ortaklık geliştireceği ülkelerden biri olarak tanımladığını vurguladı.