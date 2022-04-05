Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, BMGK'yi savaşı önleyememekle suçladı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) hitabında, Ukrayna'da 2. Dünya Savaşı'ndan beri en kötü suçların işlendiğini belirterek, Rusya'nın Buça ve Ukrayna'nın diğer kentlerinde işlediği suçlardan sorumlu tutulması çağrısı yaptı.

Rus ordusunu, Buça'da "kadınları, çocukları ve aileleri öldürmek, cesetleri yakmak ve tecavüzle" suçlayan Zelenskiy, Rusya'nın eylemlerini DEAŞ'ın işlediği suçlara benzetti.

Zelenskiy, Buça'da neler yaşandığına dair uydu görüntüleri ve kanıtlar olduğunu belirterek, Rus ordusuna emir verenlerin ve bu suçları işleyenlerin "savaş suçundan yargılanmasını" istedi.

"BM'yi kapatmak istemiyorsanız derhal harekete geçin"

BM Güvenlik Konseyi'ni savaşı önleyememekle eleştiren Zelenskiy, "Güvenlik Konseyi nerede? Dünya barışını sağlamakla sorumlu kilit kurumunun etkin bir şekilde çalışamadığı ortada." dedi.

Zelenskiy, "Size BM Sözleşmesi'nin 1. maddesini hatırlatmak istiyorum. Bu örgütün amacı ne? Barışı temin etmek ama şu an BM Sözleşmesi ihlal ediliyor... BM'yi kapatmaya hazır mısınız? Uluslararası hukukun ortadan kalktığını düşünüyor musunuz? Cevabınız hayır ise derhal harekete geçmeniz gerek. BM sisteminin derhal reforma ihtiyacı var, böylece veto hakkı ortadan kalkar ve dünyanın tüm bölgeleri konseyde adil temsil edilir." diye konuştu.

"AB ve NATO ülkeleri Rusya ile iş yapmayı tamamen bırakmalı"

Zelenskiy, İspanya meclisi genel kurulunda yapılan özel oturumda da video konferans yoluyla milletvekillerine, senatörlere ve konuk olarak davet edilen bazı büyükelçilere hitap etti.

"Rusya, tüm çeşitliliği ortadan kaldırmak istiyor. Rusya cidden barış aramıyor. Rusya diktatörlük olmadan yaşama olasılığını yok etmek istiyor." diyen Ukrayna Devlet Başkanı, İspanya'dan ve diğer ülkelerden Rusya'ya karşı çok daha sert yaptırımlar istedi.

Zelenskiy, "Rusya topraklarımıza savaşla geldi. Bu dün değil çok uzun zaman önce oldu. 2014'ten başlayarak, Kırım'ımızın işgali ile başlayarak, ardından Donbas'taki savaşla ve şimdi daha da büyük bir saldırganlıkla. Bu zamana kadar alınan yaptırım kararlarından teşekkür ediyorum ama sizden Rusya ile iş yapmayı tamamen bırakmanızı ve bize daha fazla silah yardımı yapmanızı istiyorum." diye konuştu.

Buça'da yaşanan ve tüm dünyanın tepki gösterdiği sivil ölümleri ile İspanya İç Savaş dönemi arasında bir benzetme yapan Zelenskiy, "Nisan 2022'deyiz ama sanki Gernika şehrinizin bombalandığı Nisan 1937'deyiz." dedi.

Ülkesinde yaşanan dramı anlatan Zelenskiy, "Ukrayna'daki anneler, çocuklarının sırtlarına kendi adlarını ve yakın arkadaşlarının adlarını kalemle yazıyorlar çünkü ebeveynleri öldürülürse bu çocukların kurtulma şansı çok az." ifadelerini kullandı.