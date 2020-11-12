Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy koronavirüsten hastaneye kaldırıldı

Yerel medya, hafta başında testi pozitif çıkan Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy'nin Perşembe günü hastanede tedavi altına alındığını bildiriliyor. Resmi yetkililerden henüz bir açıklama gelmiş değil.

Zelenskiy, geçtiğimiz günlerde Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, tüm önlemlere rağmen test sonucunun pozitif çıktığını belirtmişti. Kendisini karantinaya alacağını belirten Zelenskiy, "Çoğu kimse Kovid-19'u atlatıyor. Ben de atlatacağım. Her şey iyi olacak." ifadelerini kullanmıştı.