AjansHaber.com.tr Dünya Zelenskiy hastaneye kaldırıldı

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy koronavirüsten hastaneye kaldırıldı

Hafta başında koronavirüse yakalandığını açıklayan Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy hastaneye kaldırıldı.

Yerel medya, hafta başında testi pozitif çıkan Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy'nin Perşembe günü hastanede tedavi altına alındığını bildiriliyor. Resmi yetkililerden henüz bir açıklama gelmiş değil.

Zelenskiy, geçtiğimiz günlerde Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, tüm önlemlere rağmen test sonucunun pozitif çıktığını belirtmişti. Kendisini karantinaya alacağını belirten Zelenskiy, "Çoğu kimse Kovid-19'u atlatıyor. Ben de atlatacağım. Her şey iyi olacak." ifadelerini kullanmıştı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
İşte madde madde Karabağ anlaşması...
"Paşinyan sonunda pes etmek zorunda kaldı"
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Türkiye'ye gelecek
Azerbaycan'ın tarihi zaferi dünyada ses getirdi
3. dünya savaşının silahları belirleniyor
Bingazi’de sokak ortasında öldürüldü!
Ermenistan’da Rus askeri helikopteri düşürüldü