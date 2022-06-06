Ukrayna, Bulgaristan'dan eski Sovyet silahlarını istedi

Bulgaristan televizyon kanalı BTV'ye konuşan Moskalenko, "Nasıl kullanıldığını bildiğimiz eski Sovyet silahlarına, obüslere ve füze sistemlerine ihtiyacımız var." dedi.

3 Haziran'da, resmi bir belgeyle Bulgaristan'dan Ukrayna için silah istediğini aktaran Moskalenko, Savunma Bakanlığı gibi kurumlara da çağrı yapacağını bildirdi.

​​​​​​​Moskalenko, Ukrayna'dan gelen 80 tankın da Bulgaristan'da tamir edileceğini açıkladı.

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, söz konusu talebe henüz yanıt vermedi.