Ukrayna, 4300 Rus askerinin öldürüldüğünü açıkladı
Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, ülkesine saldıran Rus güçlerinin yaklaşık 4300 asker, 27 uçak, 26 helikopter, 146 tank, 706 zırhlı araç, 49 top ve 2 gemi kaybettiğini açıkladı.
Malyar, Facebook'tan yaptığı açıklamada, Rus güçlerinin son 3 gündeki kayıplarına ilişkin bilgi paylaştı.
Rus güçlerinin yaklaşık 4300 asker, 27 uçak, 26 helikopter, 146 tank, 706 zırhlı araç, 49 top, 2 gemi, 1 Buk uçaksavar, 4 Grad roketatar sistemi kaybettiğini belirten Malyar, bu rakamlara devam eden çatışmaların dahil edilmediğini kaydetti.
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