AjansHaber.com.tr Dünya Ukrayna, 4300 Rus askerinin öldürüldüğünü açıkladı

Ukrayna, 4300 Rus askerinin öldürüldüğünü açıkladı

Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, ülkesine saldıran Rus güçlerinin yaklaşık 4300 asker, 27 uçak, 26 helikopter, 146 tank, 706 zırhlı araç, 49 top ve 2 gemi kaybettiğini açıkladı.

Malyar, Facebook'tan yaptığı açıklamada, Rus güçlerinin son 3 gündeki kayıplarına ilişkin bilgi paylaştı.

Rus güçlerinin yaklaşık 4300 asker, 27 uçak, 26 helikopter, 146 tank, 706 zırhlı araç, 49 top, 2 gemi, 1 Buk uçaksavar, 4 Grad roketatar sistemi kaybettiğini belirten Malyar, bu rakamlara devam eden çatışmaların dahil edilmediğini kaydetti.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Ukrayna ordusuna iktidarı ele alın çağrısı
Bir dahakine savaş programını düzenleyeceğim
Rus büyükelçisini odasından kovduğu iddiası
Göndereceği 5 bin miğfer iki kamyonla yola çıktı
Erdoğan ve Aliyev yardımcı olacaklarını söyledi
Ukrayna'ya 1000 tanksavar ve 500 Stinger yolluyor
NATO Olağanüstü Zirvesi'ne katıldı