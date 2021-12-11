Uğur Şahin’den 'aşı olmadı' iddialarına fotoğraflı yanıt

Kişisel LinkedIn hesabı üzerinden aşı olurken çekilen bir fotoğrafını paylaşan Uğur Şahin, Mahatma Gandhi’nin sözlerine de yer verdi.

Koronavirüs aşısı 2020’nin başında henüz Almanya’da belirli kesimlere yapılırken Deutsche Welle’ye konuşan Şahin’in sosyal medyada paylaşılan videolarda Şahin, “Benim aşı olmama izin verilmiyor şu an. Dolayısıyla Kovid-19 aşısı olmadım” derken görülüyordu.

Fakat o dönemde toplumun geneline aşı verilmediği sadece belirli yaş grubundaki ve kronik rahatsızlığı olanlara corona virüsü aşısı yapılıyordu.

Şahin, 3 doz koronavirüs aşısı olduğunu açıklarken, İngilizce yazdığı metinde Gandhi’nin, “Düşman korkudur. Nefret olduğunu sanırız ama gerçekte korkudur” sözlerine yer verdi.

Şahin mesajın devamında, “Birkaç aydır arkadaşlarım, bu yanlış söylentileri ele almak için, aşı olduğum bir fotoğrafımı paylaşamam için beni zorluyorlardı. Şimdiye kadar kurduğum iletişimin kendimle ilgili olmaması gerektiğine inandığım için bunu yapmayı reddetmiştim. İletişimimin bilimsel şeffaflığa katkıda bulunması ve veriler, gerçekler ve içgörüler sağlaması gerektiğine inanıyorum” yorumunu yaptı.