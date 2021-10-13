Uğur Şahin ve Özlem Türeci Atatürk Evi'ni ziyaret etti

Türkiye’nin Selanik Başkonsolosluğu tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, havaalanına indikten sonra Türeci ve Şahin’in Selanik’te ilk olarak Atatürk Evi’ni ziyaret etmek istedikleri belirtildi.

Havaalanında Türkiye’nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin’in karşıladığı Türeci ve Şahin çifti Atatürk Evi’ndeki anı defterine ise, "Atatürk’ün doğduğu yeri ziyaret etmek Türk kökenli bilim insanları olarak bizler için bir onurdur. Atatürk modern Avrupa’nın öncü liderlerinden biri olarak özgür düşünce ve bilimin insanlık için taşıdıkları temel değeri anladı. ’Hayatta en hakiki mürşit ilimdir’ şeklindeki bilge sözüne tamamen katılıyoruz" notunu yazdı.

Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin'in karşıladığı Türeci ve Şahin, Atatürk Evi'ndeki anı defterine şunları yazdı: "Atatürk'ün doğduğu yeri ziyaret etmek, Türk kökenli bilim insanları olarak bizler için bir onurdur. Atatürk, modern Avrupa'nın öncü liderlerinden biri olarak özgür düşünce ve bilimin insanlık için taşıdıkları temel değeri anladı. 'Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.' şeklindeki bilge sözüne tamamen katılıyoruz."