Uğur Pektaş'ın son hali yine hayran bıraktı!
Arka Sokaklar'ın yakışıklı komiseri Murat, ekranlara dönüyor. Survivor'dan sonra uzun zamandır gözlerden uzak bir hayat yaşayan Pektaş, yeni dizisiyle çok konuşuluyor. İşte Uğur Pektaş'ın son hali!
Oynayacağı yeni dizi sayesinde adından tekrar söz ettiren Uğur Pektaş, yine kitleleri kendine hayran bıraktı.
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Survivor Türkiye yarışmasıyla adından çok söz ettiren Uğur Pektaş uzun zamandır gözlerden uzaktı.
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Arka Sokaklar'ın yakışıklı komiseri Murat rolüyle herkesin gönlünde taht kuran oyuncu, ekranlara geri dönüyor.
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Uğur Pektaş, TRT yapımı yeni dizi Teşkilat-ı Mahsusa Trablus'ta rol alacak.
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