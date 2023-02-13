Biden'ın talimatıyla düşürüldü!

Amerika Savunma Bakanlığı yapmış olduğu açıklamada Huron gölü üzerinde tespit edilen kimliği belirlenemeyen uçan cisimin düşürüldüğünü açıkladı.

Amerikan yetkililer uçan objenin daha önce Montana bölgesinde tespit edildiğini ve aynı görüntülere sahip objenin amerikan başkanı biden tarafından düşürülmesi emri verildiğini bildirdi.

Cumartesi günü Kuzey Amerika Hava-Uzay Savunma Komutanlığı (NORAD), Havre Montana bölgesinde radar sistemine bir objenin yakalandığı fakat nesnenin herhangi uçabilen bir obje ile eşleşmemesi sonrası “Radar Anormalisi” tespit edildiğini açıkladı.

Yerin yaklaşık 20.000 fit üzerinde uçan havadaki nesne, Başkan Biden'ın talimatıyla ve askeri liderlik Pentagon Basın Sekreteri Brig'in tavsiyelerine dayanarak Pazar öğleden sonra bir F-16 savaş uçağı tarafından füzeyle düşürüldü.

Basın sözcüsü, Savunma Bakanlığı bölgelerine yakın uçan ve ticari uçaklar için risk oluşturabilecek olan nesnenin uçuş yolu ve irtifasının endişelere yol açtığını söyledi.

Ryder, "Yerdeki herhangi bir şeye yönelik kinetik bir askeri tehdit olarak değerlendirmedik, ancak bunun bir güvenlik uçuşu tehlikesi ve potansiyel gözetleme yetenekleri nedeniyle bir tehdit olduğunu değerlendirdik" dedi.

Pentagon Basın Sözcüsü Patrick Ryder yaptığı açıklamada, "Ekibimiz şimdi daha fazla bilgi edinmek amacıyla nesneyi kurtarmak için çalışacak" dedi.

Kanada

Kanada Başbakanı Justin Trudeau Cumartesi günü Kuzey Yukon bölgesinde kimliği belirlenemeyen uçan cisimin Amerikan F-16’lar ile vurulduğunu bildirdi.

Kanada Savunma Bakanı Anita Anand ise 12 bin metreden daha yüksek bir irtifada bulunan aygıtın "yasadışı bir şekilde Kanada hava sahasına girdiğini ve sivil uçuşların güvenliği için bir tehdit oluşturduğunu" söyledi. “Cismin saat sabah 9.40 sularında ABD-Kanada sınırından yaklaşık 160 km uzaklıkta vuruldu" diyen Kanada Savunma Bakanı, bunun geçen hafta Kuzey Carolina'da imha edilen balondan daha küçük "silindirik bir hava aracı" olduğunu söyledi.

Kanada Başbakanı, Kanada kuvvetlerinin "cismin enkazını toplayıp analiz edeceğini" de sözlerine ekledi. Cuma günü de yine ABD, Alaska üzerinde uçan bir cismin imha edildiğini duyurmuştu.