UEFA'nın skandal kararına AK Parti'den tepki!

Çelik, UEFA'nın 2024 Avrupa Şampiyonası'nda oynanan Avusturya maçındaki "bozkurt" hareketi nedeniyle milli futbolcu Demiral'a 2 maç ceza vermesine ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

UEFA Disiplin Kurulu'nun milli futbolcu Demiral'a 2 maç ceza vermesinin son derece hatalı bir karar olduğunu vurgulayan Çelik, "UEFA kararı açıklanmadan önce belirli mahfillerde kararın yayınlanması, bu kararın belirli baskı gruplarının etkisi ile alındığını göstermektedir. UEFA’nın bu kararı, futbolun üzerine siyasi baskı gölgesi düşürmüştür." ifadelerini kullandı.