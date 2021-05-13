UEFA’dan Şampiyonlar Ligi finali kararı

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), İngiliz ekipleri Manchester City ile Chelsea arasında 29 Mayıs günü İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanması planlanan final karşılaşması ile ilgili kararını açıkladı.

UEFA, final karşılaşmasının corona virüs tedbirleri nedeniyle Portekiz'in Porto şehrine alındığını bildirdi.

UEFA resmi Twitter adresinden yaptığı açıklamada, "Türk futbol otoritelerinin devam eden ortaklık ve işbirliği ruhunun yanı sıra bu özel durumda gösterdikleri anlayıştan dolayı da minnettarız" ifadeleri kullanılırken "İstanbul şehri için gelecekteki fırsatları acilen araştıracağız" ifadeleri kullanıldı.

SKYSPORTS YAZMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde İngiliz medya kuruluşu SkySports, göre 29 Mayıs tarihinde oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finali İstanbul’dan alındığını yazmıştı.

SkySports, Portekiz’in Dragao kentinde oynanacak karşılaşmanın duyurusunu 24 saat içerisinde UEFA tarafından yapılacağını yazmıştı.

İngiltere'nin Türkiye'yi seyahat konusunda kırmızı listeye almasının ardından maça gelecek İngilizlerin ülkelerine döndüklerinde 10 gün boyunca karantinaya alınması gerekiyordu.